التحالف العربي يقصف تجمعات حوثية في الضالع ومأرب

شنت مقاتلات التحالف العربي، الإثنين، سلسلة غارات استهدفت تجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية في محافظتي الضالع ومأرب، بالتزامن مع تصعيد عسكري للانقلابيين، لنسف اتفاق ستوكهولم.



وقال مصدر عسكري لـ"العين الإخبارية" إن مقاتلات التحالف دكت تعزيزات لمليشيا الحوثي الانقلابية في جبل "قرحة" ومنطقة "شليل" و"بيت الشوكي" بمديرية "قعطبة" شمالي محافظة الضالع.

وأسفرت الغارات عن تدمير آليات عسكرية حوثية ومقتل من عليها، وفقاً للمصدر.



وتزامنت الغارات مع معارك عنيفة على الأرض؛ حيث استهدفت المدفعية التابعة لألوية العمالقة، دورية حوثية مسلحة محملة بالأفراد في جبهة العود شمالي الضالع.



وقالت ألوية العمالقة إن الاستهداف كان دقيقاً ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين وتدمير آلياتهم.



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وفي محافظة مأرب، استهدفت مقاتلات التحالف بعدة غارات مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية غرب صرواح، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا.

وأحرزت قوات الجيش اليمني بإسناد التحالف العربي، الأحد، انتصارات واسعة في محافظات الضالع والبيضاء وصعدة، ودحرت مليشيا الحوثي الانقلابية في مناطق جغرافية استراتيجية.

وتمكنت القوات اليمنية المشتركة من دحر مليشيا الحوثي الانقلابية شمالي محافظة الضالع، والتوغل إلى مناطق في نطاق محافظة تعز، جنوبي البلاد.

وذكر مصدر عسكري لـ"العين الإخبارية" أن قبائل الأزارق ووحدات للجيش بألوية الدعم والإسناد توغلت إلى عزلة "باهر" بماوية، الواقعة بين تعز والضالع على تخوم مديرية الأزارق.

وأوضح المصدر أن المعارك لا تزال على أشدها في المنطقة بعد وصول تعزيزات جديدة لمليشيا الحوثي، ومحاولتها الالتفاف على قوات الحزام الأمني بحشد مجاميعها إلى بلدتي "شوكان" و"عهامة" الواقعتين على بعد 2 كيلومتر في الحدود بين مناطق "تورصة" و"المسيمير" و"ماوية".