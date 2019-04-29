أردوغان وترامب يبحثان تشكيل مجموعة عمل بشأن قضية صواريخ إس-400

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الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب قالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان بحث مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي اليوم الاثنين اقتراح تركيا بتشكيل مجموعة عمل مشتركة لبحث شراء أنقرة المزمع لمنظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400. وقالت "طرح رئيسنا المبجل اقتراح تأسيس مجموعة عمل فيما يتعلق بشراء منظومة إس-400 الدفاعية من روسيا الاتحادية". كانت واشنطن قد قالت إن المنظومة الدفاعية يمكن أن تعرض للخطر المقاتلات إف-35. وقالت أنقرة إن مجموعة العمل يمكن أن تقيم تأثير المنظومة على تلك الطائرات، لكنها ذكرت يوم الجمعة أن واشنطن لم ترد عليها.

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