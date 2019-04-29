وزير خارجية تركيا: نرغب بالمشاركة في إعادة إعمار المناطق المتضررة بالعراق

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وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو

أعرب وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو اليوم الاثنين عن استعداد بلاده للمشاركة في إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب ضد ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في العراق.

جاء ذلك في بيان أصدرته حكومة اقليم كردستان العراق عقب لقاء عقده جاويش اوغلو مع رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني المرشح لتولي رئاسة الاقليم.

وأوضح البيان انه اللقاء شهد بحث سبل توطيد وتنمية العلاقات بين إقليم كردستان العراق وتركيا ورفع مستوى التبادل التجاري والعمل على فتح المزيد من المنافذ الحدودية والتعاون والتنسيق في مواجهة مخاطر "الإرهاب".

وأكد جاويش أوغلو حسب البيان أن بلاده ترغب في المزيد من تعزيز العلاقات مع العراق وإقليم كردستان معربا عن إمكانية مشاركة الشركات التركية في عملية البناء والإعمار وخاصة في المناطق المتضررة من الحرب ضد (داعش) كما أشار إلى لقاءاته واجتماعاته مع المسؤولين في بغداد.

كما سلط الوزير التركي الضوء على أهمية التعاون والتنسيق بين بلاده والعراق بشأن إدارة ملف المياه.

وبدوره عبر بارزاني عن شكر سكان إقليم كردستان العراق وحكومته لتركيا على مساندتها ودعمها للإقليم في الفترات الصعبة كما عبر عن رغبة الإقليم في تعزيز العلاقات مع تركيا.

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وأبدى في هذا الاطار استعداد حكومة إقليم كردستان العراق لتقديم كل التسهيلات لأعمال المستثمرين الأتراك واصفا علاقات الإقليم مع تركيا "بالمهمة والاستراتيجية".

كما التقى جاويش اوغلو خلال زيارته للاقليم مع مستشار مجلس امن الاقليم مسرور بارزاني وبحث معه العلاقات الثنائية الى جانب ملفات اقتصادية وسياسية.

وذكر مجلس امن الاقليم في بيان ان الطرفين اتفقا اثناء الاجتماع على ان (داعش) "لا يزال يمثل تهديدا مشتركا" رغم هزيمته أواخر عام 2017.

ويحتفظ اقليم كردستان العراق بعلاقات قوية مع أنقرة منذ سنوات عديدة ولتركيا العديد من الشركات ورجال الاعمال والمشروعات في مدن الاقليم كافة.

وأشارت أحدث الإحصاءات الى وصول حجم التبادل التجاري بين تركيا والعراق الى نحو 16 مليار دولار معظمها مع اقليم كردستان العراق وتقول انقرة إنها تريد زيادته الى 20 مليارا.

وكان جاويش اوغلو بدأ امس الاحد زيارة للعراق حيث التقى عددا من كبار المسؤولين في بغداد ثم زار البصرة قبل أن يصل الى اربيل عاصمة اقليم كردستان العراق.