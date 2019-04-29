الان تتابع ظهور “البغدادي” في فيديو جديد لتنظيم داعش للمرة الأولى منذ 2014 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 3 دقائق - 7:29 م, 29 أبريل 2019 م التعليقات: 0 وكالات- الخليج 365 نشرت وكالة تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي، فيديو لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، في أول ظهور له منذ عام 2014.

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