أمريكا تسجل 704 حالات إصابة بالحصبة هذا العام

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

ذكر مسؤولو “صحة اتحاديون”، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة سجلت 78 حالة إصابة جديدة بالحصبة، الأسبوع الماضي، ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة منذ بداية العام إلى 704 حالات، فيما يمثل أكبر عدد في ربع قرن.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن العدد زاد 1.3% منذ أحدث إحصاء يوم الأربعاء والذي بلغ 695 حالة.

وسجل نحو 22 ولاية حالات إصابة بالمرض الشديد العدوى والذي يؤدي للوفاة في بعض الأحيان.