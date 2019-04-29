الان تتابع أمريكا تسجل 704 حالات إصابة بالحصبة هذا العام والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
ذكر مسؤولو “صحة اتحاديون”، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة سجلت 78 حالة إصابة جديدة بالحصبة، الأسبوع الماضي، ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة منذ بداية العام إلى 704 حالات، فيما يمثل أكبر عدد في ربع قرن.
وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن العدد زاد 1.3% منذ أحدث إحصاء يوم الأربعاء والذي بلغ 695 حالة.
وسجل نحو 22 ولاية حالات إصابة بالمرض الشديد العدوى والذي يؤدي للوفاة في بعض الأحيان.
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تسجل 704 حالات إصابة بالحصبة هذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.