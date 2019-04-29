الان تتابع المجلس العسكري السوداني: بحثنا تمثيل 7 عسكريين مقابل 3 مدنيين في المجلس السيادي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
قال المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني شمس الدين كباشي، إنه تم تقديم مقترح سابق مع قوى التغيير بأن يكون المجلس السيادي، مكون من 7 عسكريين مقابل 3 مدنيين، مشيرًا إلى أن قوى التغيير اقترحت أن يتكون المجلس من 8 مدنيين مقابل 7 عسكريين.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، أن قوى التغيير تقدمت بمقترح جديد مغاير تمامًا للمقترحات السابقة، وأنها ستقدم رؤيتها المتكاملة للمجلس غدا، لافتًا إلى المجلس العسكري الانتقالي طلب من قوى الحرية والتغيير تحديد القوى المشكلة لها وكذلك لائحة بأسماء الوفد المفاوض فيها.
وأكد “كباشي”، ضرورة فتح الطرقات حفاظًا على مصالح المواطنين، وأن التوصل لحل شامل يخرج البلاد من الأزمة الحالية بات قريبًا.
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