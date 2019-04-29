أسم مسروق وتغييب للحقائق وإستثمار رخيص.. إنتقاذات لاذعة لفيلم #الغداء_الأخير

وجه نشطاء وسياسيون يمنيون، إنتقادات لاذاعة لمحتوى الفيلم الإستقصائي الذي بثته قناة الجزيرة القطرية بعنوان "الغداء الأخير" وتحدثت فيه عن حادثة إغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي، الذي أشتهر بأنه رائد النهضة في شمال اليمن .

وأعتبر النشطاء محتوى الفيلم، رسالة سياسية من قطر وحلفائها ميليشيا الحوثي الإنقلابية لإستهداف المملكة العربية السعودية أكثر منها محاولة لكشف الحقائق .. مؤكدين أن الفيلم لم يأتي بأي جديد بشأن الحادثة بإستثناء الإشارة إلى وجود فيلم يوثق لحظة مقتل الرئيس الحمدي لكن لم ينشر ضد الفيلم .

أسم مسروق :

وأجمع عدد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، على أن أسم الفيلم الإستقصائي، مسروق من تغريدة قديمة لوزير الثقافة الأسبق، خالد الرويشان، الذي نشر في 11 أكتوبر 2017 تدوينة حول حادثة إغتيال الرئيس الحمدي، إختتمها بعبارة "الغداء الأخير"، وهو ما اعتبره الرويشان في تدوينة حديثة، من غرائب الصدف .

وقال الصحفي والسياسي، سياف الغرباني، في تعليقه على الأسم، "أولى فضائح الجزيرة وفلم الحمدي:الإسم "الغداء الأخير" مسروق من عنوان مقال لـ خالد الرويشان" .

لم يأتي بجديد :

أما الناشط والصحفي، يحيى حمران، فيرى أن الفيلم الإستقصائي لم يأتي بأي جديد، وقال "يبدوا انه ليس بيد قناة الجزيرة شئ؛ غير ما يعرفه الشارع اليمني حول اغتيال الشهيد ابراهيم الحمدي"..

وأستطرد" أو أن بيدها فيديوا استخباراتي ونادر؛ ستبتز به أطرافا كثيرة، كما بدى ذلك التلميح في آخر فيلم الغداء الاخير" .. مؤكداً أن الشارع اليمني يهمه معرفة المخفي أكثر من توضيح الواضح.

ويتفق معه في هذا الشأن رئيس مركز أبعاد للدراسات، عبدالسلام محمد، الذي أكد هو الآخر أنه لا جديد في فيلم الغداء الأخير سوى اتهام معلن للقيادات الناصرية السابقة للسعودية ولصالح والغشمي بأنهم وراء مقتل الرئيس الحمدي ، ومجموعة صور ما بعد تفجير مكتب الرئيس الغشمي يبدو أنها من منزل صالح، فيما يبدو أن الحوثيين لم يسلموا الفيلم الذي قيل أنه صور وقت الإعدام .

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تغييب دور الإصلاح :

ويرى نشطاء آخرون أن الفيلم حاول تبرأة حزب الإصلاح ممثلة بالشيخ عبدالله بن حسين الأحمر من الحادثة، وتحميلها كاملة للسعودية والرئيس السابق علي عبدالله صالح .

وقال الكاتب الصحفي، هاني مسهور أن قناة الجزيرة بفيلمها "الغداء الأخير" غيبت واحدة من أهم الوثائق التاريخية المكتوبة بخط يد الرئيس ابراهيم الحمدي التي يصف فيها عبدالله بن حسين الأحمر بقاطع الطريق .. مؤكداً أنه من المهنية الإعلامية أن لا يتم التغاضي عن دور عبدالله الأحمر في واحدة من أشهر جرائم الاغتيال السياسي التي عرفها اليمن .

فيما قال الناشط، حسين احمد، في تدوينة ساخرة بتويتر على الفيلم، "الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر وابو لحوم ذراع اليدومي طلبو لهم غداء سفري من عند الشيباني"، في إشارة إلى تغييب الفيلم لدور القيادات القبلية وحزب الإصلاح في تنفيذ هذه الحادثة الإجرامية .

إستثمار رخيص :

وفي تدوينة أخرى، انتقد الصحفي والسياسي، سياف الغرباني، محتوى الفيلم، مشيراً إلى أن معدي الفيلم حولوا دم الحمدي، إلى ”بورصة“ للاستثمار الرخيص.

وقال "من شعر بحاجة لابتزاز أو تشويه طرفاً ما، سلق فلماً ضحلاً عن اغتيال الحمدي، وشهود الزور جاهزون" .. مضيفاً "يعيدون تدوير نفس المعلومات التاريخية، التي تعرفها جداتنا في المناطق النائية".

وتابع "لكن أي منهم، لم يجرؤ على نقل شهادة، لشخص من عائلة الحمدي" .. مرجعاً ذلك إلى أن الجميع أيديهم ملطخة بدماء الحمدي .