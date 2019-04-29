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الجيش اليمني يطهر مواقع جديدة في الصفراء بصعدة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (صعدة)

طهرت قوات الجيش اليمني، مسنودة بمروحيات قوات التحالف اليوم (الاثنين) مواقع جديدة بمديرية الصفراء في محافظة صعدة من ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أوضح قائد لواء الكواسر العميد أحمد المرقشي أن قوات الجيش اليمني مسنودة بمقاتلات قوات التحالف العربي طهرت اليوم مربع «جشع» بالكامل وسيطرت على مواقع جديدة بالقرب منه في الرزامات بمديرية الصفراء، وقامت الفرق الهندسية بنزع العبوات والألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي في المنطقة.

وأشار إلى أن العمليات العسكرية أسفرت عن مصرع وإصابة عدد من عناصر المليشيا الانقلابية.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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