شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يطهر مواقع جديدة في الصفراء بصعدة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (صعدة)
طهرت قوات الجيش اليمني، مسنودة بمروحيات قوات التحالف اليوم (الاثنين) مواقع جديدة بمديرية الصفراء في محافظة صعدة من ميليشيا الحوثي الانقلابية.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أوضح قائد لواء الكواسر العميد أحمد المرقشي أن قوات الجيش اليمني مسنودة بمقاتلات قوات التحالف العربي طهرت اليوم مربع «جشع» بالكامل وسيطرت على مواقع جديدة بالقرب منه في الرزامات بمديرية الصفراء، وقامت الفرق الهندسية بنزع العبوات والألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي في المنطقة.
وأشار إلى أن العمليات العسكرية أسفرت عن مصرع وإصابة عدد من عناصر المليشيا الانقلابية.
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