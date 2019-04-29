الرئاسة التركية: أردوغان وترامب يوافقان على مواصلة التعاون في مكافحة الإرهاب

أعلنت الرئاسة التركية، في بيان، عن اتصال هاتفي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأميركي دونالد ترامب.

وأوضحت أن "أردوغان وترامب بحثا قضايا ثنائية وإقليمية، وشددا مجددا على هدف الارتقاء بحجم التبادل التجاري إلى 75 مليار دولار".

وبحسب الرئاسة التركية، فقد "بحث أردوغان وترامب، في الاتصال الهاتفي، المستجدات في سوريا ووافقا على مواصلة التعاون الوثيق في مكافحة الإرهاب".

كما طرح أردوغان، خلال الاتصال مع ترامب، مقترح تشكيل مجموعة عمل بشأن شراء تركيا منظومة "إس-400" الدفاعية الروسية.