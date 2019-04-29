الولايات المتحدة تسجل 78 حالة جديدة من مرض الحصبة خلال الأيام الماضية

ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية" أن الولايات المتحدة سجلت 78 حالة جديدة من مرض الحصبة خلال الأيام القليلة الماضية. ولفتت القناة إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة بمرض الحصبة إلى 704 في الولايات المتحدة منذ بداية العام.

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