بري استقبل وفداً برلمانياً ألمانياً والجمعية العاملية والسفير خوري

استقبل رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ بعد ظهر اليوم في ​عين التينة​ وفد المجموعة البرلمانية الألمانية العربية برئاسة النائب ميشال هنريش. وجرى عرض للأوضاع الراهنة في ​لبنان​ والمنطقة والتعاون البرلماني بين المجلسين. كما استقبل السفير ​جورج خوري​.

وكان بري التقى مجلس أمناء الجمعية الخيرية الإسلامية العاملية المنتخب برئاسة رئيسه يوسف محمد بيضون، الذي وضع دولته في أوضاع العاملية. واشار الى ان "نحن كعامليين نفتخر بدولتك لأنك صمام أمان وصاحب الرأي السديد والفكر الرشيد للوطن وأبنائه". وكشف ان "اللقاء تناول أمور التربية والتعليم في "هذه المرحلة الصعبة والمأساوية التي يمر بها يمر بها هذا القطاع. وخصوصاً ​المؤسسات التربوية​ الخيرية الخاصة التي تحتاج من دولتكم العناية والرعاية والتوجيه".