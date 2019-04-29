أعلنت ​المديرية العامة للجمارك​، إرجاء جولتها الثانية من المزاد العلني لبضائع متروكة ومحجوزة للبيع برسم الاستهلاك المحلي أو إعادة التصدير، في ​مرفأ بيروت​، والتي كانت مقررة عند الساعة التاسعة من صباح غد، إلى الثلاثاء في ​7 أيار​ "لمزيد من التنظيم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجمارك أرجأت جولة المزاد العلني الثانية أسبوعا واحدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.