شهيب: غدا يوم تدريس عادي في المدارس والمعاهد كافة

نفى وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي عن أن يوم غد الثلاثاء هو يوم عطلة، وأكد أنه يوم تدريس عادي في المدارس والمعاهد كافة.

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