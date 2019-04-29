رعد: ماضون في محاربة الفاسد من دون تردد

أكد رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أن "الفرصة مؤاتية لتحقيق إصلاح اقتصادي في هذا البلد، خصوصا أن الوضع الأمني، بفضل المعادلة الإستراتيجية الدفاعية- الجيش والشعب والمقاومة- مستقر، وأن العدو الإسرائيلي، كبل يديه في هذه المرحلة، ولا يستطيع أن يشن حربا، يضمن نتائجها السياسية. كما أن الوضع الأمني الداخلي مستتب، نتيجة تعاون كل اللبنانيين، وإحباط مؤامرة التسلل التكفيري إلى المناطق اللبنانية، لذلك نحن الآن، أمام فرصة تاريخية من أجل تحقيق بعض الإصلاحات المهمة".

وفي كلمة له شدد رعد على أننا "ماضون في محاربة الفاسد من دون تردد، وكل ملف يفتح، يتضمن مستندات كافية، سنتابعه، حتى نضع النقاط على الحروف"، مشيرا الى اننا "نريد خفض عجز الموازنة، لكن من ضمن رؤية إصلاحية، وليس فقط رؤية تقشفية، تأتي على حساب المداخيل الصغيرة للموظفين ذوي الدخل المحدود".