الرئيس عون يترأس احتفال غرس "الشجرة المليون" في حديقة القصر الجمهوري

يترأس رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ عند الرابعة من بعد ظهر غد الثلاثاء، الاحتفال الذي يقام في قصر بعبدا بغرس "الشجرة المليون" في ​حديقة​ ​القصر الجمهوري​، وذلك بالتعاون مع ​وزارة الزراعة​ و​الوكالة الاميركية للتنمية الدولية​ USAID ، وجمعية التحريج في لبنان LRI .

وستلقى خلال الاحتفال كلمات عدة منها للسفيرة الاميركية اليزابيت ريتشارد ووزير الزراعة ​حسن اللقيس​ وعدد من المستفيدين من المشروع. ويختتم الحفل بكلمة للرئيس عون يليها زرع الشجرة المليون في حديقة الاعمدة في القصر.