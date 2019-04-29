الرئيس عون يترأس احتفال غرس "الشجرة المليون" في حديقة القصر الجمهوري

يترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عند الرابعة من بعد ظهر غد الثلاثاء، الاحتفال الذي يقام في قصر بعبدا بغرس "الشجرة المليون" في حديقة القصر الجمهوري، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة والوكالة الاميركية للتنمية الدولية USAID ، وجمعية التحريج في لبنان LRI .
وستلقى خلال الاحتفال كلمات عدة منها للسفيرة الاميركية اليزابيت ريتشارد ووزير الزراعة حسن اللقيس وعدد من المستفيدين من المشروع. ويختتم الحفل بكلمة للرئيس عون يليها زرع الشجرة المليون في حديقة الاعمدة في القصر.
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