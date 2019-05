الجامعة الإسلامية تفوز بجائزة هالت برايز العالمية

فاز فريق Canna Med من ​الجامعة الإسلامية​ في ​لبنان​ في مسابقة Hult Prize Paris Summit التي ٱنطلقت بالامس العاصمة الفرنسية، وتمكن من احراز المركز الثالث متفوقا بذلك على فرق عربية وأجنبية وعالمية، وضم الفريق ​الطلاب​ نبيه علاو، محمد ماضي و سالي الديماسي، وكانت الجامعة قد تمثلت بضيفي الشرف الدكتورة ليلى الزين والطالب أديب فوعاني (Head of the Organizing Committee) باعتبارها حلت في المراكز العشرين الأولى عالميا في تنظيم المسابقة على المستوى الجامعي (On CampusProgram) تنظيما كاملا.

ويهدف المشروع المقدم من فريق Canna Med الى تغيير البشرية من خلال معالجة الامراض عن طريق نبتة القنب الهندي، فيستخرج منها "CBD OILS" لعلاج ​السرطان​ و ​الزهايمر​ و امراض العظم و غيره.

كما شاركت ​الجامعة الاسلامية​ في مسابقة hult Prize Jordan Summit التي انطلقت في حضور مؤسس والمدير التنفيذي لهالت برايز Hult Prize أحمد الأشقر و المدير العام للعمليات كريم سمرا و جمال الخياط (Lebanon National Director) وأيمن عرندي، وقد تمثلت الجامعة الاسلامية، في لبنان بفريقين هما: فريق Food For Less الذي ضم الطلاب: ​محمد اللقيس​، ديالا نصرالله، ​علي مرتضى​، وزهراء عبدالساتر، وفريق Shop On Wheel الذي ضم الطلاب: شيرين شرف الدين، زينب طفيلي و ساندرا حمد، كما تمثلت الجامعة الاسلامية من خلال ضيفي شرف ممثلين للجامعة هما: الدكتور هشام أبو ديا والطالب ياسر سعد Hult Prize Campus Director، كون الجامعة كانت من ضمن المراكز العشرين الأولى عالميا في تنظيم المسابقة على المستوى الجامعي (On CampusProgram) تنظيما كاملا.