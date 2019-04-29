كرامي: إننا أهل وشعب واحد ومصيرنا وقضايانا واحدة ومشتركة

أكّد رئيس أساقفة ​طرابلس​ وسائر ​الشمال​ للروم الملكيين الكاثوليك المطران إدوار ضاهر أنه "يعتز ويفتخر بتولي المسؤولية في طرابلس وسائر الشمال"، مشيرًا إلى أن "زيارة النائب ​فيصل كرامي​ مهمة جدًا وعزيزة علينا، ونأمل بأن يستمر التعاون بيننا في شتى المجالات، مع العلم بأننا لا نتعاطى الشأن السياسي، إلا أننا نشترك معا بالعمل الوطني، ونحن نتشرف أن نتعاون مع الوزير كرامي ابن هذه العائلة الوطنية بالأمور التي تهم الوطن بعامة وطرابلس بخاصة، ونثق بحكمته ونتمنى له كل الخير".

من جهته، شدّد النائب فيصل كرامي على "أننا أهل وشعب واحد ومصيرنا وقضايانا واحدة ومشتركة، وزيارتنا اليوم تنطوي تحت لواء تأكيد الثوابت والاستمرار بالنضال من أجل ​لبنان​ واحد موحد. نحن نقوم بعملنا النيابي والتشريعي والمراقب، أما هنا فنحن نأخذ البركة والدعوات من أجل التوفيق في سبيل إخراج البلاد من مكان الى آخر"، مشيرًا إلى أنه "من الطبيعي أن نقوم بمثل هذه الزيارة للتهنئة بالأعياد المجيدة والتشديد على الطابع والرسالة التي تحملها طرابلس من أجل العيش الواحد وليس العيش المشترك، فهذه بدعة جديدة أدخلوها علينا".

ويذكر أن المطران ضاهر استقب كرامي في مقر المطرانية في ​ضهر العين​ – النخلة، بحضور عضو المكتب السياسي لـ"تيار المردة" رفلي دياب، الارشمندريت الياس البيتاني، المتقدم بالكهنة ميشال بردقان، الابوين عبدالله سكاف وخليل الشاعر ومستشار كرامي ياسر عبوشي.