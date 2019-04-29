المطران كفوري: نستطيع ان نتغلب على كل ما يواجهنا من مخاطر وتحديات

قام رئيس "مؤسسة عماد الخطيب الإنمائية" عماد الخطيب، ومنسق عام حاصبيا ومرجعيون في تيار "المستقبل" عبدالله عبدالله ووفد مرافق، بتهنئة متروبوليت صيدا ومرجعيون وتوابعهما للروم الأرثوذوكس المطران الياس الكفوري في دار المطرانية في جديدة مرجعيون، لمناسبة عيد الفصح المجيد.

وبعد التهنئة بالعيد، تمنى الخطيب ان يكون هذا العيد خير وبركة على لبنان واللبنانيين، مؤكدا انه سيتابع شؤون وشجون هذه المنطقة العزيزة والتي تتميز بالعيش المشترك".

من جهته اكد المطران كفوري ان "هذه الدار تجمع كل الأحباء فيها لأنها دار المحبة والإيمان والوحدة الوطنية، ونحن نستطيع ان نتغلب على كل ما يواجهنا من مخاطر وتحديات بوحدتنا الوطنية والإلتفاف حول وطننا، في هذا العيد المبارك نتمنى قيامة لبنان ان تحص من كل النواحي الأخلاقية والإنسانية والإجتماعية والإقتصادية والسياسية، ومنطقة الجنوب معروفة بوحدتها الوطنية وبدماثة اخلاق اهلا ومحبتهم لبعضهم البعض".

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وتمنى كفوري "النجاح والتوفيق للرئيس سعد الحريري في هذه الحكومة التي نأمل ان تنجح كي يجتاز لبنان هذه المرحلة التي هي من اصعب المراحل".

كما وقدم الخطيب وعبدالله والوفد المرافق التهاني بالعيد لكل من راعي كنيسة مار جاورجيوس للروم الأرثوذوكس في راشيا الفخار الأب فخري مراد، بحضور رئيس بلدية راشيا الفخار سليم يوسف وحشد، والقسيس فؤاد انطون، الخوري حنا الخوري، الخوري أميل لحود، الخوري سليم اسعد والخوري جوزيف سليمان.

وتم خلالها التداول والتشاور في هموم المنطقة، حيث اكدت الكلمات على ان تكون هذه الأعياد المجيدة أعيادة خير وسلام وازدهار وقيامة للبنان مما يعانيه من ظروف اقتصادية صعبة.