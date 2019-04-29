تسيير رحلة إضافية الليلة من شرم الشيخ لبيروت لنقل اللبنانيين الذين الغيت رحلاتهم

أعلنت شركة "أجنحة لبنان" wings of lebanon، أنها ستقوم فجر الاثنين- الثلاثاء، بتسيير رحلة اضافية من شرم الشيخ إلى بيروت، لصالح مكتب بركات للسفريات بهدف نقل اللبنانيين الذين حجزوا وتم الغاء رحلاتهم.

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