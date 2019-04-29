أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أن تنظيم "داعش" الإرهابي يعزز مواقعه في أفغانستان مستخدمًا البلاد بمثابة رأس جسر للتوسع في المنطقة. ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن شويجو -في كلمة له أمام اجتماع وزراء دفاع دول منظمة شنغهاي، اليوم الاثنين- قوله إن: "من المهم أن نشير إلى أنه بعد هزيمة "داعش"، ينتقل المسلحون من سوريا والعراق إلى مناطق أخرى، بما في ذلك وسط

وأضاف وزير الدفاع الروسي "وما يثير القلق بشكل خاص تعزيز داعش لمواقعه، التي تستخدم البلاد [أفغانستان] كنقطة انطلاق لمزيد من التوسع في المنطقة". منظمة شنغهاي، اليوم الاثنين- قوله إن: "من المهم أن نشير إلى أنه بعد هزيمة "داعش"، ينتقل المسلحون من سوريا والعراق إلى مناطق أخرى، بما في ذلك وسطوجنوب شرق آسيا. نتيجة لذلك، تتزايد الجريمة العابرة للحدود، ويتم إنشاء أرض خصبة للحركات المتطرفة والانفصالية، ويتم إنشاء خلايا إرهابية، والوضع الأصعب في أفغانستان".وأضاف وزير الدفاع الروسي "وما يثير القلق بشكل خاص تعزيز داعش لمواقعه، التي تستخدم البلاد [أفغانستان] كنقطة انطلاق لمزيد من التوسع في المنطقة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا: داعش يعزز مواقعه في أفغانستان للتوسع في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.