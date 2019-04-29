استئناف الدراسة بالجامعات والمدارس فى السودان

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالسودان اليوم الإثنين استئناف الدراسة في الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والأجنبية وكافة مؤسسات التعليم العالي، وذلك بعد أشهر من تعليقها بسبب الاوضاع التي شهدتها البلاد .
وذكرت الوزارة - في خطاب موجه إلى الجامعات ومؤسسات التعليم العالي- أن القرار جاء بناء على توجيه المجلس العسكري الانتقالي، للوزارة، بفتح الجامعات واستئناف الدراسة بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية والأجنبية الخاصة التي علقت مع بداية الاحتجاجات .
وقال وكيل وزارة التعليم العالي المكلف
وكانت وزارة التعليم العالي السودانية قد علقت الدراسة في 36 جامعة حكومية وأهلية وخاصة مع اندلاع الاحتجاجات منذ 19 ديسمبر الماضي .
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