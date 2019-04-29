الارشيف / اخبار العالم

استئناف الدراسة بالجامعات والمدارس فى السودان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالسودان اليوم الإثنين استئناف الدراسة في الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والأجنبية وكافة مؤسسات التعليم العالي، وذلك بعد أشهر من تعليقها بسبب الاوضاع التي شهدتها البلاد .

وذكرت الوزارة - في خطاب موجه إلى الجامعات ومؤسسات التعليم العالي

- أن القرار جاء بناء على توجيه المجلس العسكري الانتقالي، للوزارة، بفتح الجامعات واستئناف الدراسة بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية والأجنبية الخاصة التي علقت مع بداية الاحتجاجات .

وقال وكيل وزارة التعليم العالي المكلف

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
الدكتور مصطفى البلة - في تصريح صحفي - إن التوجيهات جاءت وفقا لمخرجات الاجتماع الحادي عشر للمجلس العسكري، مؤكدا تضافر الجهود وإشراك كل الشركاء لاستقرار التعليم العالي بالبلاد حرصا على مستقبل الطلاب .
وكانت وزارة التعليم العالي السودانية قد علقت الدراسة في 36 جامعة حكومية وأهلية وخاصة مع اندلاع الاحتجاجات منذ 19 ديسمبر الماضي .
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استئناف الدراسة بالجامعات والمدارس فى السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا