استئناف الدراسة بالجامعات والمدارس فى السودان

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالسودان اليوم الإثنين استئناف الدراسة في الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والأجنبية وكافة مؤسسات التعليم العالي، وذلك بعد أشهر من تعليقها بسبب الاوضاع التي شهدتها البلاد .

وذكرت الوزارة - في خطاب موجه إلى الجامعات ومؤسسات التعليم العالي

- أن القرار جاء بناء على توجيه المجلس العسكري الانتقالي، للوزارة، بفتح الجامعات واستئناف الدراسة بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية والأجنبية الخاصة التي علقت مع بداية الاحتجاجات .

وقال وكيل وزارة التعليم العالي المكلف

الدكتور مصطفى البلة - في تصريح صحفي - إن التوجيهات جاءت وفقا لمخرجات الاجتماع الحادي عشر للمجلس العسكري، مؤكدا تضافر الجهود وإشراك كل الشركاء لاستقرار التعليم العالي بالبلاد حرصا على مستقبل الطلاب .وكانت وزارة التعليم العالي السودانية قد علقت الدراسة في 36 جامعة حكومية وأهلية وخاصة مع اندلاع الاحتجاجات منذ 19 ديسمبر الماضي .