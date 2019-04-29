بومبيو: إيران تدعم الميليشيات لزعزعة أمن العراق

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم ، أن إيران تدعم الميليشيات لزعزعة أمن العراق، وتتدخل في شؤون لبنان وتقود الحرب في اليمن.
وأضاف بومبيو - خلال لقاء حول السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية في واشنطن بثته قناة "العربية الحدث" الإخبارية - "أننا سنفرض عقوبات مكلفة على الدول التي تواصل شراء النفط من إيران"، كما أننا نعمل على نظام عقوبات يجعل التعامل مع إيران مكلفا جدا"، موضحا في الوقت ذاته أن هناك محادثات تجري مع الصين بشأن العقوبات علىإيران.
وفيما يتعلق باليمن ..قال وزير الخارجية الأمريكي، إن: " الحرب في اليمن تقودها إيران عبر دعمها للحوثيين الذين ينقضون الإتفاقيات والذين يطلقون الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية تجاه السعودية ، وللمملكة الحق بالدفاع عن مواطنيها.
وحول تهديد روسيا للانتخابات الأمريكية، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن روسيا تدخلت قبل الانتخابات الرئاسية عام 2016 وكان على الإدارة السابقة معالجة ذلك، مشيرا إلى أن التدخلات الروسية
وبشأن الوضع في فنزويلا.. شدد بومبيو على أنه يجب على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الرحيل، مضيفا :" نحن نريد أن تكون فنزويلا بلدا تعيش بظل ديمقراطية ونريد ذلك لدول أمريكا الوسطى والجنوبية"، وأوضح أن دول أمريكا اللاتينية ستتمتع بديمقراطيات في العشرين عاما المقبلة، والقادة في محيط مادورو يتوقعون أن يرحل قريبا.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تجنب أي هجوم إرهابي عليها من قبل أفغانستان، قائلا:" وسنواصل دحر داعش في أفغانستان أو جنوب آسيا وفي كل مكان".
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