بومبيو: إيران تدعم الميليشيات لزعزعة أمن العراق

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم ، أن إيران تدعم الميليشيات لزعزعة أمن العراق، وتتدخل في شؤون لبنان وتقود الحرب في اليمن.

وأضاف بومبيو - خلال لقاء حول السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية في واشنطن بثته قناة "العربية الحدث" الإخبارية - "أننا سنفرض ​عقوبات​ مكلفة على الدول التي تواصل شراء ​النفط​ من إيران"، كما أننا نعمل على نظام عقوبات يجعل التعامل مع إيران مكلفا جدا"، موضحا في الوقت ذاته أن هناك محادثات تجري مع الصين بشأن العقوبات على