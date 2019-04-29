الصين تؤكد أهمية تعزيز مواءمة "الحزام والطريق" مع استراتيجيات التنمية في البرتغال

أكدت الصين اليوم الإثنين أهمية تعزيز مواءمة مبادرة "الحزام والطريق " مع استراتيجيات التنمية في البرتغال.
جاء ذلك خلال مباحثات أجراها الرئيس الصيني شي جين بينج ، ورئيس مجلس الدولة - رئيس الوزراء- لي كه تشيانج مع رئيس البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا ، في العاصمة الصينية (بكين).
وصرح الرئيس الصيني بأن بلاده ترغب في توسيع مجالات التعاون الشامل مع البرتغال، وزيادة التبادلات بين الأفراد، ومواصلة تعزيز القوة الدافعة للعلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن الصين والبرتغال داعمتان ومستفيدتان من التجارة المفتوحة والحرة.
وأضاف أن ( بكين ) ترغب في العمل مع الدول
ومن جانبه، أكد الرئيس البرتغالي أن بلاده تدعم وتشارك بشكل فعال في البناء المشترك "للحزام والطريق" كما ترغب في تعميق التواصل والتعاون مع الصين في مجالات : الاقتصاد والتجارة وتبادل الأفراد ، والتبادلات الثقافية.
وأضاف أن بلاده سوف تعمل مع الصين لحماية التجارة الحرة، ودفع العلاقات الثنائية إلى أفق جديد.
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