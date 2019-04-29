ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن نحو 25% من أطباء مستشفى الملك عبد الله بمحافظة بيشة، ممنوعون من السفر بسبب شبهات أخطاء طبية.
وأفادت الصحيفة أن معظم الممنوعين من السفر هم من العاملين في قسمي الجراحة وأمراض النساء والولادة.
وتشير المعلومات حسب "عكاظ" إلى أن الأطباء لا يزالون
وأظهرت الصحيفة أن الشؤون الصحية بمحافظة بيشة أكدت سابقا
وأكد عدد من مراجعي مستشفى بيشة تخوفهم من مراجعة بعض العيادات خوفا من شبح الأخطاء الطبية بحق مرضاهم.
وقالت "عكاظ" إنها تواصلت مع المتحدث باسم صحة بيشة ولم تتلق ردا حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر 25% من أطباء مستشفى ببيشة ممنوعون من السفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.