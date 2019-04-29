باكستان تخطط لوضع 30 ألف مدرسة دينية تحت سيطرة الحكومة

أعلن المتحدث باسم الجيش الباكستاني الجنرال آصف غفور، اليوم الإثنين، أن سلطات البلاد تخطط لوضع أكثر من 30 ألف مدرسة دينية تحت سيطرة الحكومة في إطار حملتها ضد التطرف.
وقال غفور - حسبما نقلت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية - إن ملايين الطلاب يتلقون تعليما دينيا فقط في المعاهد الدينية، وأنه حال دمج تلك المدارس فسوف يمكن
ولم تعلن المعاهد الدينية الباكستانية عن موقفها من الخطط الحكومية، وتمثل المعاهد الدينية في باكستان عددا كبيرا من الجماعات الدينية المتباينة وكانت قد قاومت سابقا أي شكل من أشكال السيطرة الحكومية.
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