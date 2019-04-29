فرقة موسيقية من الروبوتات في الصين

عزفت فرقة موسيقية مؤلفة من ثلاثة روبوتات على آلات موسيقية تقليدية صينية، وذلك خلال مشاركتهم في مسرحية موسيقية في جامعة "تسينجهوا" الصينية. وقال "مي هاي بنج" الأستاذ المشارك في أكاديمية الفنون والتصاميم بجامعة تسينغهوا –التي تقود مشروع تطوير الروبوتات الموسيقية- إن الفرقة تحمل اسم موجا، ويعزف الروبوتات الثلاثة على آلات "ناي الخيزران" وآلة "كونغهو"، وهي آلة نقرية وترية قديمة، بالإضافة إلى الطبول. موجا، ويعزف الروبوتات الثلاثة على آلات "ناي الخيزران" وآلة "كونغهو"، وهي آلة نقرية وترية قديمة، بالإضافة إلى الطبول.

وأضاف - في تصريح اليوم - أن الروبوتات شاركت في مسرحية موسيقية خاصة، تسرد قصة طالب اخترع روبوتا موسيقيا في مختبر وواجه العديد من التحديات، فيما قام بعرض المسرحية الموسيقية ممثلون من البشر والروبوتات. وأوضح أنه بخلاف الروبوتات الصناعية وروبوتات الخدمات، فإن الروبوتات الفنية تولي اهتماما أكبر للعلاقة بين الروبوتات والبشر أو بين الروبوتات والثقافة الاجتماعية، معربا عن أمله أنه من خلال جسر الفن، يمكن نقل فكرة التعايش المتناغم بين البشر والتكنولوجيا.

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