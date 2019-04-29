مباحثات وزير خارجية تركيا مع إقليم كردستان

‏‎استقبل مسرور البارزاني مستشار مجلس أمن إقليم كردستان، اليوم الاثنين، مولود جاوش أوغلو وزير خارجية تركيا والوفد المرافق له.

‏‎وخلال الاجتماع الذي حضره سفير تركيا لدى العراق، و القنصل العام لتركيا في أربيل وعدد من المستشارين و المسؤولين، جرى بحث المستجدات و التطورات السياسية و الأمنية

في المنطقة والعلاقات الثنائية بين أربيل و أنقرة.

‏‎و أعرب وزير خارجية تركيا عن أمنياته لمسرور البارزاني بالتوفيق في رئاسة حكومة إقليم كردستان، و عبر عن استعداد بلاده لدعم و تعزيز العلاقات الثنائية في جميع

المجالات.

‏‎فيما عبر مسرور البارزاني عن رغبة إقليم كردستان في تعزيز العلاقات مع تركيا على جميع الأصعدة، مشيراً إلى حاجة إقليم كردستان و العراق إلى دعم و مساندة جيرانه، لاسيما في مجال الإعمار و تحسين أوضاع المناطق التي تضررت جراء محاربة الإرهاب.

‏‎وناقش الاجتماع أيضا سُبل تعزيز العلاقات التجارية و الملف الأمني للمنطقة و الخطر الذي يشكله الإرهاب على المنطقة.