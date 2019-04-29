مباحثات وزير خارجية تركيا مع إقليم كردستان

استقبل مسرور البارزاني مستشار مجلس أمن إقليم كردستان، اليوم الاثنين، مولود جاوش أوغلو وزير خارجية تركيا والوفد المرافق له.
وخلال الاجتماع الذي حضره سفير تركيا لدى العراق، و القنصل العام لتركيا في أربيل وعدد من المستشارين و المسؤولين، جرى بحث المستجدات و التطورات السياسية و الأمنيةفي المنطقة والعلاقات الثنائية بين أربيل و أنقرة.
و أعرب وزير خارجية تركيا عن أمنياته لمسرور البارزاني بالتوفيق في رئاسة حكومة إقليم كردستان، و عبر عن استعداد بلاده لدعم و تعزيز العلاقات الثنائية في جميع
فيما عبر مسرور البارزاني عن رغبة إقليم كردستان في تعزيز العلاقات مع تركيا على جميع الأصعدة، مشيراً إلى حاجة إقليم كردستان و العراق إلى دعم و مساندة جيرانه، لاسيما في مجال الإعمار و تحسين أوضاع المناطق التي تضررت جراء محاربة الإرهاب.
وناقش الاجتماع أيضا سُبل تعزيز العلاقات التجارية و الملف الأمني للمنطقة و الخطر الذي يشكله الإرهاب على المنطقة.
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