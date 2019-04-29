بومبيو: طهران تقود الحرب في المنطقة ونعمل على تشديد العقوبات ضدها

اتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إيران، بدعم الميليشيات لزعزعة أمن العراق، والتدخل في شؤون لبنان وقيادة الحرب في اليمن. وأضاف خلال لقاء صحفي في واشنطن، حول السياسة الخارجية للإدارة الأميركية "نعمل على نظام عقوبات يجعل التعامل مع إيران مكلفاً جداً". وتابع "نجري محادثات مع الصين بشأن العقوبات على إيران". وفي الشأن الروسي، قال بومبيو "روسيا لا تزال تمثّل تهديداً للانتخابات الأميركية"، مؤكدا أن التدخلات الروسية تشمل البنية التحتية ونظام الاتصالات والنظام المصرفي.و قال إن "روسيا تدخلت قبل انتخابات 2016 وكان على الإدارة السابقة معالجة ذلك".



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