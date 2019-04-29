الارشيف / اخبار العالم

ارتفاع حصيلة قتلى إعصار موزامبيق إلى 38

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قال معهد إدارة الكوارث في موزامبيق، اليوم الإثنين، إن عدد قتلى الإعصار "كينيث"، الذي اجتاح البلاد، قفز من خمسة إلى 38.

وضرب الإعصار "كينيث" الساحل الشمالي لموزامبيق، الخميس الماضي، مصحوباً برياح قوية وصلت سرعتها إلى 280 كيلومتراً في الساعة.

ومنذ ذلك الحين، تسقط أمطار غزيرة على المنطقة.

اقرأ أيضاً... "الهلال الأحمر" يعزز جهوده الإنسانية لصالح متأثري إعصار "إيداي" في موزمبيق

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة قتلى إعصار موزامبيق إلى 38 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا