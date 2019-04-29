ارتفاع حصيلة قتلى إعصار موزامبيق إلى 38

قال معهد إدارة الكوارث في موزامبيق، اليوم الإثنين، إن عدد قتلى الإعصار "كينيث"، الذي اجتاح البلاد، قفز من خمسة إلى 38.
وضرب الإعصار "كينيث" الساحل الشمالي لموزامبيق، الخميس الماضي، مصحوباً برياح قوية وصلت سرعتها إلى 280 كيلومتراً في الساعة.
ومنذ ذلك الحين، تسقط أمطار غزيرة على المنطقة.
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