كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الأندونيسى يقرر نقل العاصمة إلى موقع جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير التخطيط الإندونيسي اليوم الاثنين، إن الرئيس قرر نقل عاصمة رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان من جزيرة جاوة الرئيسية المزدحمة ، لكنه لم ينته بعد من وضع موقع جديد.

ويأتي قرار الرئيس جوكو ويدودو بعد أقل من أسبوعين من إعلان استطلاعات الرأي الخاصة أنه فاز في الانتخابات الرئاسية في 17 أبريل، على الرغم من أن النتائج الرسمية ليست مستحقة حتى 22 مايو.

وقال الوزير بامبانج برودجونيجورو في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لمجلس الوزراء :"اختار الرئيس نقل العاصمة إلى خارج جاوة وهو قرار مهم."

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وقال برودجونيورو، إن الإدارة لم تختار موقعًا جديدًا بعد، لكنها كانت تنظر إلى الجانب الشرقي من الأرخبيل المترامي الأطراف.

وفي افتتاح اجتماع مجلس الوزراء، أكد ويدودو على الحاجة إلى تفكير جديد في المستقبل.

وقال :"نريد أن نفكر بطريقة مبتكرة للتقدم في هذا البلد ونقل رأس المال يتطلب تحضيرا شاملا ومفصلا".