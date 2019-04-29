كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز الحزب الاشتراكى بقيادة "سانشيز" بالانتخابات الإسبانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس الحزب الاشتراكي الحاكم في إسبانيا النظر فى شركاء محتملين لتشكيل حكومة جديدة للبلد المستقطب سياسيا، بعد فوزهم في الانتخابات العامة التى جرت الأحد،لكنهم فشلوا في الحصول على الأغلبية المطلقة.

ويواجه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، خيارًا بين تحالف معقد مع زملائه اليساريين بوديموس، أو توحيد الصفوف السياسية عبر يمين الوسط "سيودادانوس"، وفقاً لوكالة رويترز.

وفاز الاشتراكيون بـ 123 مقعدًا في انتخابات يوم الأحد، بزيادة عن 84 في البرلمان المنتهية ولايته ، حيث تجاهلوا التحدي من اليمين ، الذي انشق بسبب صعود اليمين المتطرف.