كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سريلانكا تحظر النقاب بعد هجمات الكنائس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منعت السلطات في سريلانكا، اليوم الإثنين، النساء من ارتداء النقاب بموجب قانون الطوارئ الذي وضع بعد هجمات عيد الفصح المميتة التي تبناها تنظيم داعش.

ووفقاً لوكالة رويترز، قالت السلطات إنّ هذه الإجراءات ستساعد قوات الأمن على تحديد الأشخاص بحثًا عن أي مهاجمين متبقين وستستمر شبكة دعمهم في جزيرة المحيط الهندي.

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لكن هناك مخاوف داخل الأقلية المسلمة من أن الحظر المطول يمكن أن يؤجج التوترات في الدولة ذات التنوع الديني والتي نشأت عن حرب أهلية مع الانفصاليين التاميل العرقيين قبل عقد من الزمن.

وحذر المسؤولون من أن المتشددين الذين يقفون وراء التفجيرات الانتحارية التي وقعت في 21 أبريل على الفنادق والكنائس والتي أودت بحياة أكثر من 250 شخص كانوا يخططون لشن مزيد من الهجمات، مستخدمين سيارة فان ومفجرين في زي عسكري.

وقال دارماشري باندارا ايكاناياكي المتحدث بإسم الرئيس مايتريبالا سيريسينا لرويترز :"إنه أمر رئاسي بحظر أي لباس يغطي الوجوه بأثر فوري."