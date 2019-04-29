كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الوطني الليبي يتقدم صوب قلب العاصمة طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي اليوم /الإثنين/ تقدم قوات الجيش الوطني باتجاه قلب العاصمة طرابلس.

وذكرت الشعبة - وفقا لبوابة إفريقيا الإخبارية - أن صفوف الميليشيات الإرهابية المسلحة بمختلف محاور القتال في طرابلس تشهد انهيارا تاما بعد تقدم قوات الجيش الوطني باتجاه قلب العاصمة.

وأشارت البوابة إلى أن سلاح الجو الليبي استهدف الكلية العسكرية بمنطقة صلاح الدين بطرابلس.