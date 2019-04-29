كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا ترسل سفينتين حربيتين عبر مضيق تايوان.. وتخاطر بإغضاب الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الجيش الأمريكى، اليوم، إنه أرسل سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية عبر مضيق تايوان يوم الأحد، حيث يزيد البنتاجون من التوتر عبر الممر المائي الاستراتيجي رغم معارضة الصين.

ووفقاً لوكالة رويترز، أنّ الرحلة تخاطر بزيادة التوترات مع الصين، ولكن من المرجح أن ينظر إليها من قبل تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي كدليل على الدعم من إدارة ترامب وسط احتكاك متزايد بين تايبيه وبكين.

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وتعد تايوان واحدة من عدد متزايد من النقاط الساخنة في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، والتي تشمل أيضًا حربًا تجارية وعقوبات أمريكية وموقف الصين العسكري الذي يزداد قوة في بحر الصين الجنوبي ، حيث تقوم الولايات المتحدة أيضًا بدوريات بحرية الملاحة.

وتم تحديد المدمرتين، وهما ويليام ب. لورنس وستيثيم. يفصل مضيق تايوان الذي يبلغ عرضه 112 ميلًا بين تايوان والصين.

وقال القائد كلاي دوس المتحدث بإسم الأسطول السابع للبحرية الأمريكية في بيان :"عبور السفن عبر مضيق تايوان يدل على التزام الولايات المتحدة بملاحة حرية ومفتوحة بين الهند والمحيط الهادئ."