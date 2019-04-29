كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "الأعلى للشؤون الإسلامية" في إثيوبيا يستقيل من منصبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا الشيخ محمد أمين جمال، اليوم، استقالته إلى الجمعية العامة للمجلس.

وأكد الشيخ محمد أمين جمال، في كلمته الافتتاحية، أهمية مؤتمر العلماء المقبل لحل مشكلة مسلمي إثيوبيا وتعهد بتقديم الدعم لنجاحه، حيث يعقد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية حاليًا دورته العامة الـ15 في أديس أبابا، وطلب الرئيس من الجمعية قبول خطاب الاستقالة الذي قدمه بسبب مشكلات صحية، ومن المتوقع أن تصدر الجمعية العامة قرارًا بشأن القضايا الإسلامية الحالية.

من جانبها، أشارت وكالة الأنباء الإثيوبية إلى أن مسلمي إثيوبيا تظاهروا ضد تدخل الحكومة في الدين فحين اعتقلت الحكومة السابقة نشطاء الإسلاميين تحت التهم المزيفة بتأسيس دولة إسلامية، وبعد وصول رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إلى السلطة أعلنت الحكومة عزمها إطلاق سراح جميع نشطاء إسلاميين وإسقاط العقوبات ضدهم علاوة على إغلاق أكبر معتقل في البلاد.