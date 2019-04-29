كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سويسرا تنضم لمبادرة "الحزام والطريق" الصينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انضمت سويسرا رسميا لمبادرة الحزام والطريق الصينية المثيرة للجدل اليوم الإثنين بتوقيع رئيس سويسرا أولي مورير، ونظيره الصيني شي جين بينغ، مذكرة تفاهم في بكين.

وتشمل المبادرة الصينية الضخمة بناء موانئ، وطرق، وسكك حديد ومشاريع بنية تحتية أخرى، لتعزيز التجارة بين الصين والعالم.

وقالت الحكومة السويسرية في بيان: "هدف الدولتين تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتمويل من أجل القيام بمشاريع في دول ثالثة على طول طرق مبادرة الحزام والطريق".

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واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية المبادرة الصينية بالعمل على إغراق الدول النامية في الديون، بتمويل رخيص لا تستطيع تحمله.

ويحذر المنتقدون أيضاً من تحول الدول الأفقر إلى الاعتماد على الصين سياسياً.

ويُذكر أن إيطاليا انضمت للمبادرة في مارس الماضي بصفتها أول دولة ضمن مجموعة السبع تنضم لهذه المبادرة، ما أثار انتقادات الاتحاد الأوروبي، وألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا.

ويذكر أن منتدى الحزام والطريق الدولي الذي استمر يومين، انتهى في بكين أمس الأول السبت.