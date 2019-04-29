كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العثور على جثة امرأة متحللة في بحيرة بقبرص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت الشرطة في قبرص تحقيقًا ضد ضابط بالجيش يعتقد أنه اعترف بقتل سبع نساء وفتيات في الجزيرة، وجميعهن مهاجرات أجانب.

وتمكن غواصو الشرطة من العثور على حقيبة تحتوي على رفات متحللة لامرأة من قاع بحيرة في قبرص يوم الأحد 28 أبريل.

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وقال رئيس إدارة التحقيقات الجنائية في قبرص، إن الحقيبة تم تثبيتها بواسطة كتلة خرسانية.

وبحسب ما ورد اعترف ضابط في الجيش القبرصي اليوناني، أطلق عليه محليًا اسم نيكوس ميتاكساس، بقتل سبعة أشخاص.

في الأسبوع الماضي، تم العثور على امرأتين مقتولين ملقاتين في مناجم. ويُعتقد أن النساء ماري ماري تيبورسيو، 38 عامًا، وأريان بالاناس لوزانو، 28 عامًا، وكلاهما من الفلبين. وما زالت ابنة تيبورسيو البالغة من العمر ست سنوات مفقودة.