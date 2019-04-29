كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجزائر.. تظاهرات ضد القائد الأسبق للشرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الشوارع المحيطة بمحكمة تيبازة في الجزائر الإثنين، تظاهرات بعد خروج القائد الأسبق للشرطة اللواء المتقاعد عبد الغني هامل من المحكمة، بعد أن مثل أمام قاضي التحقيق.

وطالب المتظاهرون بمحاسبة الرجل الذي كان يعد سابقاً أحد أبرز المرشحين لخلافة الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بو تفليقة.

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يذكر أن هامل أقيل قبل عشرة أشهر، بسبب ورود اسمه في قضية "كمال البوشي" التي تورط فيها آنذاك سائقه الشخصي. فقد أقال بوتفليقة في 26 يونيو 2018 اللواء عبد الغني هامل الذي تولى رئاسة جهاز الشرطة الجزائرية منذ 2010.

ومنذ ثلاثة أسابيع، تشهد الجزائر حملة توقيفات وتحقيقات، استهدفت رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزراء سابقين وحاليين ورجال أعمال وبرلمانيين، يشتبه في تورطهم في قضايا فساد.