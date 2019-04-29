كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ميركل" تُعد لزيارة بوركينا فاسو ومالي والنيجر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من المقرر أن تتوجه المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إلى غرب إفريقيا هذا الأسبوع، حيث تزور بوركينا فاسو ومالي والنيجر للتعبير عن التزام ألمانيا بالاستقرار والتعاون التنموي في المنطقة ودعم حرب الدول ضد التطرف.

وقال مكتب "ميركل"، اليوم الاثنين، إن المستشارة ستجتمع بشكل منفصل مع قادة الدول الثلاث، وستحضر اجتماعًا مع قادة دول الساحل الخمسة الكبرى بما في ذلك بوركينا فاسو ومالي والنيجر وموريتانيا وتشاد في واغادوغو يوم الأربعاء.

وستزور أيضًا، الجنود الألمان المتمركزين في مالي كجزء من مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام، وتلتقي بأفراد المجتمع المدني، وتلتقي بنقاش مع الطلاب في مالي وتزور موقع بناء ملجأ للنساء في النيجر.

وستزور المستشارة الألمانية، مالي يوم الخميس والنيجر يوم الجمعة.