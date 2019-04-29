كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطة إنقاذ لباكستان و"النقد" الدولي بقيمة 8 مليارات دولار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت باكستان وصندوق النقد الدولي الجولة الأخيرة من المحادثات حول خطة إنقاذ بقيمة 8 مليارات دولار لإسلام أباد، وهي صفقة من المتوقع توقيعها الشهر المقبل.

وبدأت الجولة، اليوم الاثنين، في العاصمة الباكستانية ومن المتوقع أن تستمر حتى 7 مايو.