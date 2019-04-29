كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطة إنقاذ لباكستان و"النقد" الدولي بقيمة 8 مليارات دولار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أطلقت باكستان وصندوق النقد الدولي الجولة الأخيرة من المحادثات حول خطة إنقاذ بقيمة 8 مليارات دولار لإسلام أباد، وهي صفقة من المتوقع توقيعها الشهر المقبل.
وبدأت الجولة، اليوم الاثنين، في العاصمة الباكستانية ومن المتوقع أن تستمر حتى 7 مايو.
يأتي ذلك، في الوقت الذي أصدر فيه صندوق النقد الدولي تقريرًا عن اقتصاديات الشرق الأوسط والإقليم، قائلاً، إنه من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في باكستان من حوالي 5٪ في العام الماضي إلى ما يقارب 3٪ هذا العام.