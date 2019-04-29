دوري الأبطال..نجم زياش يسطع قبل نصف النهائي القمة وكبار القارة العجوز يتابعون مشاركته

في ملعب “الوايت هارت لين”، سيعود نجم حكيم زياش إلى السطوع مجدداً مع الأياكس، وهاته المرة في مباراة ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، أمام توتنهام هوتسبير الإنجليزي، غداً الثلاثاء، انطلاقاً من الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي.

وحسب تقارير إعلامية هولندية سلطت الضوء على لقاء القمة بين أياكس، الفريق الشاب الذي تمكن من إسقاط كبار القارة العجوز تباعاً بالمسابقة، بدءاً بريال مدريد، صاحب الألقاب الثلاث الأخيرة بـ “تشامبيونز ليغ”، مرورا بيوفنتوس وخبرة لاعبيه بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو، فإن حكيم زياش سيكون من بين الأسماء الأكثر متابعة، خصوصاً وأنه مرشح فوق العادة لدخول المنافسة على جائزة أفضل لاعب إفريقي في أوروبا.

في حين، سيعود كبار القارة إلى متابعة اللاعب المغربي، خصوصا الأندية الإنجليزية، التي حاولت طرق باب الأياكس قبل نهاية الموسم الكروي، إلا أن المسؤولين أجلوا الحديث عن مستقبل نجومهم حالياً، بعد عبور المجموعة إلى دور النصف.

في المقابل، أعلن نادي أياكس خلال الساعات القليلة الماضية أن الدولي المغربي الثاني بالمجموعة، نصير المزراوي، سيكون بدروه حاضراً في القمة الكروية، في انتظار تأكيد مشاركته من عدمها، من طرف الطاقم الطبي للأياكس، إلا أن إسمه موجود برحلة لندن، تأهباً لـ 90 دقيقة أولى من قمة “التشامبيونز ليغ”.

Advertisements

أما موقف زياش، فقد قال نجم المنتخب المغربي لكرة القدم، وصانع ألعاب فريق أجاكس أمستراد الهولندي في خروجه الإعلامي الأخير بالموقع الرمسي للاتحاد الأوروبي، إن هدفه الأساسي رفقة فريقه هو التتويج بالألقاب هذا الموسم، سواء المحلية منها أو القارية، مشددا على أنه وثاق جدا في قدرة فريقه على تحقيق الألقاب.

وشدد النجم المغربي على أن تركيزه منصب تماما على مباراة نصف نهائي عصبة الأبطال التي ستجمعه بفريق توتنهام الإنجليزي، حيث جميع مكونات نادي العاصمة الهولندية، مصممة على تجاوز هذه العقبة من أجل الوصول للمباراة النهائية، مفضلاً عدم الحديث عن وجهته الجديدة بالفترة الحالية.