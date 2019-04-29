رسميا..هذه هي التعديلات الجديدة بكأس الملك والسوبر الإسباني

DPA
وافقت الجمعية العمومية للاتحاد الإسباني، في اجتماعها غير العادي، اليوم الإثنين، بأغلبية كاسحة على النظام الجديد لبطولتي كأس السوبر وكأس ملك إسبانيا لموسم 2020-2019.
وشهدت الجمعية العمومية للاتحاد الإسباني، اليوم موافقة 91 عضوا واعتراض عضوين فقط وامتناع عضو واحد فقط عن التصويت على تعديل نظام بطولة كأس ملك إسبانيا والتي يشارك فيها 116 ناديا.
ووافق أعضاء الجمعية العمومية بأغلبية كاسحة على أن تقام أدوار البطولة التي تنطلق في منتصف كانون أول/ديسمبر المقبل وحتى المباراة النهائية في 18 أبريل 2020، بنظام مباراة واحدة حاسمة في كل الأدوار حتى المربع الذهبي.
كما وافقت الجمعية العمومية على أن تقام المباراة في كل من هذه الأدوار على ملعب الفريق الذي ينشط في درجة أدنى بالدوري الإسباني.
وفي حال كانت المواجهة بين فريقين من نفس الدرجة بالدوري الإسباني، تقام المباراة على ملعب الفريق الذي تضعه القرعة كطرف أول للقاء.
كما وافقت الجمعية العمومية على أكثر من تعديل فيما يتعلق بالسوبر الإسباني حيث جرى نقله من شهر غشت 2019 إلى يناير 2020، وأن يقام خارج إسبانيا وبنظام “دورة رباعية”.
ووافقت الجمعية العمومية، التي لم تحدد مكان إقامة البطولة حتى الآن، على أن تقام مباراتا المربع الذهبي في هذه الدورة الرباعية، يومي الثامن والتاسع من يناير 2020، فيما يقام النهائي في 12 من الشهر نفسه.
ونال هذا الاقتراح، موافقة 94 من أعضاء الجمعية العمومية ومعارضة اثنين فقط، كما امتنع عضوان عن التصويت.
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