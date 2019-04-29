أمير قطر يعين سفيرا “فوق العادة” لدى المغرب

أصدر أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، قرارا جديدا، وغير مسبوق، بشأن علاقات بلاده مع المغرب.
ونشرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” بيانا، يعلن فيه أمير قطر إصداره قرارا أميريا برقم “21 لسنة 2019″، وجاء فيه تعيين، فهد إبراهيم الحمد المانع، سفيرا “فوق العادة” مفوضا لدى المملكة المغربية.
ويأتي هذا القرار، بعد زيارة قام بها وزير الخارجية، ناصر بوريطة، إلى العاصمة الدوحة، والتقى فيها تميم بن حمد آل ثاني، ونقل خلالها رسالة من الملك محمد السادس.
وجاءت رسالة ملك المغرب وزيارة وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، ضمن جولة خليجية شملت الكويت والبحرين وقطر، ولم تشمل الإمارات، وذلك في 8 أبريل الجاري.
كما يأتي هذا القرار أيضا، وسط أنباء متواترة عن مغادرة السفير الإماراتي في الرباط، علي سالم الكعبي، المغرب بشكل مفاجئ، حيث قالت صحيفة “أخبار اليوم” المغربية” إن “سفير الإمارات المتحدة بالرباط، علي سالم الكعبي، غادر فجأة، خلال الأسبوع الفائت، المغرب عائدا إلى بلاده”.
وغادر سفير الإمارات المتحدة بالرباط، علي سالم الكعبي، فجأة، خلال الأسبوع الفائت، المغرب عائدا إلى بلاده.
وتشير المعطيات إلى أن السفير الإماراتي، الذي لم يمض على تعيينه عام، غادر البلاد بناء على “طلب سيادي مستعجل”، وسط احتمال أن يتم تعويضه.
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