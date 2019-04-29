البنزرتي: “الزمالك آخر نادي مصري رغب في التعاقد معي ولم أتوصل بأي عرض من الأهلي”

قال التونسي فوزي البنزرتي، مدرب فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، إن آخر نادي مصري فاوضه من أجل تدريبه كان هو الزمالك، نافيا بذلك كل الأنباء التي تحدثت عن عرض من نادي الأهلي المصري له، من أجل الإشراف عليه ابتداء من الموسم المقبل.

ففي تصريحات تلفزيونية، مساء أمس الأحد، قال المدرب التونسي، إنه لم يتوصل أبدا بأي عرض من الفريق المصري، عكس كل الشائعات التي حامت مؤخرا، بعد خروجه من ربع نهائي عصبة الأبطال الإفريقي، كما أن الزمالك، هو آخر نادي رغب في الارتباط به، وكان ذلك منذ فترة بعيدة.

وبخصوص حظوظ الفريق الأحمر في الوصول لنهائي العصبة، هذا الموسم، على حساب ماميلودي صانداونز الجنوب إفريقي، قال المدرب السابق للمنتخب التونسي، إنه ” يؤمن بحظوظ فريقه، ويأمل بأن يتمكن من التسجيل مبكرا في مباراة العودة، في العاصمة الجنوب إفريقية، بريطوريا”.

وعن مباراة الذهاب، صرح البنزرتي بأن المهاجمين ” تسابقوا على إهدار الفرص السانحة للتسجيل”، معتبرا بأن نتيجة مباراة الذهاب تبقى ” نتيجة خادعة”.