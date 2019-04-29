صدمة في الوسط الفني والإعلامي.. الموت يخطف صاحب أشهر صفحة متخصصة في انتقاد الفنانين

خطف الموت، صباح اليوم الاثنين، الصحافي اللبناني راغد قيس صاحب صفحة “شرطة المشاهير”، المتخصصة في انتقاد الفنانين العرب والمغاربة، وذلك بعد معاناته من المرض، حسب ما نقلت المواقع الإخبارية اللبنانية.

ونعت الفنانة اليسا الصحفي قيس، وكتب على صفحتها على “تويتر”: “كتير زعلت لما سمعت بخبر وفاة راغد قيس، صاحب حساب شرطة المشاهير. الله يرحمو راح بعمر كتير زغير. ما كنت بعرفو شخصيا ومرات كانت تعليقاتو قاسية بحقي، بس مننحني قدام الموت ومنصلي لروحو. الله يصبّر أهلو”.

يشار إلى أن قيس حقق نجاحاً كبيراً من خلال صفحته “شرطة المشاهير” التي عمد فيها إلى إنتقاد الفنانين بطريقة ساخرة ووصل عدد متابعي الصفحة إلى أكثر من مليون.

وكان آخر “بوست” لراغد قبل 5 أيام على صفحته في إنستغرام، والتي انقتد فيها إحدى الفنانات التي التقطت “سيلفي” من داخل غرفة الإنعاش.