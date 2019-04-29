حوار مع المنتجين و موسيقى بديلة | الطيبة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 03/ 05/ 2019 الزمان: 17:00 المكان: مركز تشرين، الطيبة Advertisements

تنظم جمعية تشرين أمسية لمناقشة معرض "تعالي غدًا وسأشرحُ لكِ". تجيب الأمسية عن تساؤلات مثل: ما هي رسالة المعرض؟ كيف ساهمت السيرورة التثقيفية على عملية الإنتاج الفكري و الفني النقدي و المستقل؟ و ما هي تحديات الحالية والتطلعات المستقبلية للفنان/ة الفلسطيني/ة, و خاصةً في منطقة المثلث؟

تدير النقاش: بكرية مواسي

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