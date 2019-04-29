ندوة نقاش عن جنسانية المرأة | القدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 05/ 05/ 2019 الزمان: 18:30 المكان: طالبة، القدس Advertisements كم مرة سمعتِ "ضبّي اجريكِ لمّا تقعدي"؟

كم مرة سألتِ نفسك عن جنسانيتك وجسمك ولم تجدِ إجابات موثوقة؟

تعالي لتتعرفي, وتسمعي وتناقشي جسدك. المتحدثات في الندوة: صفاء طميش: من مؤسسات منتدى الجنسانيّة في حيفا ورام الله ومتخصصة في التربيّة الجنسانيّة.

أفنان ذياب: مستشارة تربويّة وموجهة مجموعات في موضوع الجنسانيّة.

رباب قربي: متخصصة في مجال الجنسانيّة, موجهة مجموعات ومرشدة أهالي. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.



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