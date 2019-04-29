القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال حزب "معا من أجل كتالونيا"، اليوم الإثنين، إن السلطات الانتخابية الإسبانية منعت رئيس إقليم كاتالونيا السابق، كارليس بوتشيمون، من الترشح للانتخابات الأوروبية التي ستجري في 26 أيار/ مايو.
وبحسب حزب "معا من أجل كاتالونيا" الذي نقل إلى الصحافة قرار المنع، تريد السلطات الانتخابية "إسكات" بوتشيمون وانفصاليين اثنين آخرين في المنفى، هما توني كومان وكلارا بونساتي.
ورفضت الهيئة الانتخابية التعليق على الأمر عندما تواصلت معها وكالة "فرانس برس".
وكان الحزب الشعبي (اليميني) وحزب كويدادانوس (الليبرالي) قد قدّما التماسا أمام السلطات الانتخابية لمنع ترشح بوتشيمون.
وكان قد غادر بوتشيمون، الشخصية الرئيسية في محاولة انفصال كاتالونيا في تشرين الأول/ أكتوبر 2017، إسبانيا لتجنّب ملاحقات قانونية ويعيش حاليا في بلجيكا.
وقد عيّنه حزبه على رأس اللائحة في الانتخابات الأوروبية.
وأوضح بوتشيمون مؤخرا أن "الهدف هو إسماع صوت كاتالونيا التي تريد أن تكون جمهورية مستقلة في قلب الهيئة التي تمثّل المواطنين الأوروبيين".
كانت هذه تفاصيل خبر كاتالونيا: إسبانيا تمنع ترشح بوتشيمون للانتخابات الأوروبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.