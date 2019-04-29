كاتالونيا: إسبانيا تمنع ترشح بوتشيمون للانتخابات الأوروبية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال حزب "معا من أجل كتالونيا"، اليوم الإثنين، إن السلطات الانتخابية الإسبانية منعت رئيس إقليم كاتالونيا السابق، كارليس بوتشيمون، من الترشح للانتخابات الأوروبية التي ستجري في 26 أيار/ مايو.

وبحسب حزب "معا من أجل كاتالونيا" الذي نقل إلى الصحافة قرار المنع، تريد السلطات الانتخابية "إسكات" بوتشيمون وانفصاليين اثنين آخرين في المنفى، هما توني كومان وكلارا بونساتي.

ورفضت الهيئة الانتخابية التعليق على الأمر عندما تواصلت معها وكالة "فرانس برس".

وكان الحزب الشعبي (اليميني) وحزب كويدادانوس (الليبرالي) قد قدّما التماسا أمام السلطات الانتخابية لمنع ترشح بوتشيمون.

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وكان قد غادر بوتشيمون، الشخصية الرئيسية في محاولة انفصال كاتالونيا في تشرين الأول/ أكتوبر 2017، إسبانيا لتجنّب ملاحقات قانونية ويعيش حاليا في بلجيكا.

وقد عيّنه حزبه على رأس اللائحة في الانتخابات الأوروبية.

وأوضح بوتشيمون مؤخرا أن "الهدف هو إسماع صوت كاتالونيا التي تريد أن تكون جمهورية مستقلة في قلب الهيئة التي تمثّل المواطنين الأوروبيين".