انت الان تتابع تفاصيل خبر تدمير مشفى ومركز إسعاف شمالي سوريا بقصف روسي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 29 أبريل 2019 05:11 مساءً - تسبب قصف جوي روسي، اليوم الاثنين، في خروج مشفى ومركز إسعافي عن الخدمة، في منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا.

وقالت وكالة "الأناضول"، إن القصف استهدف مركزاً إسعافياً في بلدة اللطامنة، ومشفى التوليد في بلدة قلعة المضيق بريف حماة، ما تسبب بخروجهما عن الخدمة، دون ورود أنباء عن ضحايا.

وذكرت أن مرصد تتبع حركة الطيران التابع للمعارضة، قال إن الطائرة التي استهدفت بلدة قلعة المضيق انطلقت من قاعدة حميميم الروسية في ريف اللاذقية (غرب).

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وتواصل قوات النظام السوري والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران استهداف منطقة خفض التصعيد، وانتهاك اتفاق سوتشي.

وقالت مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، إن مئات من القذائف المدفعية والصاروخية، استهدفت منذ وقت متأخر من ليلة أمس مدينة اللطامنة، وبلدة قلعة المضيق، و قرى الحويزة والحويجة و التوينة وجسر بيت الراس.

وسقط 18 قتيلاً على الأقل، خلال الأسبوع الفائت، في استهداف منطقة خفض التصعيد.

وتشكل محافظة إدلب مع ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي وجزء صغير من ريف اللاذقية الشمالي، مناطق "خفض تصعيد" بموجب اتفاق أبرم في سبتمبر 2017 بين تركيا وروسيا وإيران في العاصمة الكازاخية.