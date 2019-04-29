شكرا لقرائتكم خبر عن المالكي يكشف نتائج العمليات ضد منصات إطلاق الباليستي ومخازن الدرونز الحوثية والان مع التفاصيل
أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، العقيد ركن طيار، تركي المالكي، إستهداف مقاتلات التحالف لمنصات إطلاق الصواريخ الباليستية ومخازن طائرات الدرونز التابعة لميليشيا الحوثي الإنقلابية .
وقال المالكي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده في الرياض اليوم، أن مقاتلات التحالف استهداف منصات إطلاق صواريخ باليستية لميليشيات الحوثي في محافظة حجة، وكهف لتخزين الطائرات من دون طيار في صنعاء .
وأضاف ان التحالف العربي إستهدف مواقع لصناعة الطائرات من دون طيار لميليشيات الحوثي في صنعاء .. مؤكداً إستمرار تقدم قوات الجيش اليمني في محافظة صعدة معقل الميليشيات الإنقلابية .
وأتهم المالكي ميليشيات الحوثي تمارس سياسة تفجير منازل المدنيين ومواصلة انتهاك القانون الدولي والإنساني .. لافتاً إلى ان الميليشيات تعطل الواردات التجارية بميناء الصليف في محافظة الحديدة .
كانت هذه تفاصيل خبر المالكي يكشف نتائج العمليات ضد منصات إطلاق الباليستي ومخازن الدرونز الحوثية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.