شكرا لقرائتكم خبر عن المالكي يكشف نتائج العمليات ضد منصات إطلاق الباليستي ومخازن الدرونز الحوثية والان مع التفاصيل

أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، العقيد ركن طيار، تركي المالكي، إستهداف مقاتلات التحالف لمنصات إطلاق الصواريخ الباليستية ومخازن طائرات الدرونز التابعة لميليشيا الحوثي الإنقلابية .

وقال المالكي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده في الرياض اليوم، أن مقاتلات التحالف استهداف منصات إطلاق صواريخ باليستية لميليشيات الحوثي في محافظة حجة، وكهف لتخزين الطائرات من دون طيار في صنعاء .

وأضاف ان التحالف العربي إستهدف مواقع لصناعة الطائرات من دون طيار لميليشيات الحوثي في صنعاء .. مؤكداً إستمرار تقدم قوات الجيش اليمني في محافظة صعدة معقل الميليشيات الإنقلابية .

وأتهم المالكي ميليشيات الحوثي تمارس سياسة تفجير منازل المدنيين ومواصلة انتهاك القانون الدولي والإنساني .. لافتاً إلى ان الميليشيات تعطل الواردات التجارية بميناء الصليف في محافظة الحديدة .